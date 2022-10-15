Yok böyle hakem: Survivor Derya Ragbi milli takımından davet aldı

İlimizin 10 parmağında 10 marifet hakemlerinden Derya Şanlıtürk, aynı zamanda çok başarılı bir ragbi sporcusu. Yetenekli Kocaeli bölgesi hakemi, Kadın Ragbi Milli Takımı kadrosuna davet edildi
SIRBİSTAN’A GİDİYOR
Kocaeli’de yıllardır başarı ile hakemlik yapan, kararları ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Derya Şanlıtürk ilimizde “Survivor Derya” olarak tanınıyor. Atletizm, voleybol ve futbola olan yeteneği ile bilinen Şanlıtürk aynı zamanda iyi bir ragbi sporcusu. Derya Şanlıtürk’ün farkında olan milli takım kurmayları da sporcuyu 25-28 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’da gerçekleşecek olan Avrupa Ragbi Ligi B Grup maçları için aday kadroya davet etti.
FIFA HAKEMİ OLABİLİR
İlimiz futbol hakemlerinden Derya Şanlıtürk, 2009 yılında öğretmen olarak Kocaeli’ye atandı. Geldiği günden bu yana amatör ve profesyonel olarak ilimiz futboluna hakem olarak hizmet verirken, ragbi, futbol ve voleybol branşlarında aktif sporculuk yapıyor. Güç sürat ve cesaret gerektiren ragbinin çeşitli dallarında milli sporcu olarak ülkemizi temsil eden Şanlıtürk, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor. Şanlıtürk’ün ülkemizi futbol hakemliğinde de uluslararası seviyede ilimizi ve ülkemizi temsil edeceği düşünülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.