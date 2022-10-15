Gençlerle büyük buluşma

Derince Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’ konulu programda gençlerle bir araya gelen Aygün, başta Gençlik ve Spor Merkezleri olmak üzere ilçede hizmete sundukları projeleri paylaştı

DERİNCE GENÇLİK MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 245 eser ve yatırım arasında yer alan Derince Gençlik Merkezi düzenlediği etkinliklerle adından söz ettiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak kullanıma sunulan Derince Gençlik Merkezi, Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alıyor. Bünyesinde amatör branşlara ev sahipliği yapan spor salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, kütüphane ve kafeterya gibi çeşitli donatılara sahip olan Gençlik Merkezi, ilçe gençliğine en güzel şekilde hizmet veriyor.

TECRÜBE KONUŞUYOR PROGRAMI

Gençliğe yönelik projelere daima önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Derince Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’ konulu programa katılarak burada öğrencilerle bir araya geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleşen programda Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Derince Gençlik Merkezi Sevgi Lordoğlu ve öğrenciler de hazır bulundu.