15 Eki 2022 - 13:27- Spor G: 15 Eki 2022 - 13:29

Dünya Şampiyonu Altun’dan Başkan Kocaman’a teşekkür
Dünya Şampiyonu Altun’dan Başkan Kocaman’a teşekkür mask

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılan 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Kartepeli güreşçi Abdülhamit Altun altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Dünya Şampiyonu Abdülhamit Altun’u makamında misafir etti. Ziyarette konuşan Başkan Kocaman “Al Bayrağımızı göklerde dalgalandırarak Kartepe’mizi gururlandıran Dünya şampiyonumuz Abdülhamit Altun’a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullanırken, Dünya Şampiyonu Altun, desteklerinden dolayı Başkan Kocaman’a teşekkür etti.
# Kartepe

15 Eki 2022 - 13:27 - Spor

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