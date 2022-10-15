15 Eki 2022 - 13:28- Spor G: 15 Eki 2022 - 13:29

Başkan Hürriyet’e en güzel teşekkür
Başkan Hürriyet’e en güzel teşekkür mask

İzmit Belediyesinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi, kentin sevilen ismi merhum Nihat Gürer’in adını verdiği spor tesisleri Akşener’in katılımıyla geçtiğimiz ay hizmete açıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukların ve gençlerin spor yaparak hem boş vakitlerini değerlendirmeleri hem de sosyalleşmeleri adına İzmit’e çok güzel bir tesis kazandırdı.

SABRİ YILDIZ: “ÇOCUKLARIN HAYALİ GERÇEK OLDU”

Nihat Gürer Spor Tesisleri’nden yararlanan Bekirderespor’un 2015 doğumlu minik futbolcusu Mehmet Can Akdoğan da tesislerin resmini çizerek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, hayallerine kavuşmanın sevincini yaşayan minik futbolcu Mehmet Can ile çektiği videoda, “Teşekkür ederiz başkanım. Çocukların hayali gerçek oldu” ifadelerini kullandı.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İyi Parti

15 Eki 2022 - 13:28 - Spor

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