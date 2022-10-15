Kartepe Masterler kaldığı yerden !..

Fanatik Tour tarafından Antalya Cremlin Palace Otel’de düzenlenen 12. Cumhuriyet Kupası’nda mücadele eden Kartepe Masterler ilk iki günkü maçlarında galip gelerek son 16’yakaldı. Ekibimiz ilk gün Burdur’u 2-0, Dinar’ı 5-1, ikinci gün ise Konya’yı 5-1 ve Balıkesir’i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Geride bıraktığımız yıl Türkiye Masterler Şampiyonu olan Kartepe Masterler, 12. Cumhuriyet Kupası’nda da unvanını korumak istiyor.