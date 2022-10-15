“Darıca’ya voleybolu sevdirmek istiyoruz”

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen 2. Lige yükselme başarısı gösteren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı yeni sezona başlarken lansman toplantısı da gerçekleşti. Antrenman öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının Darıca’ya voleybolu sevdirmek olduğunu söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve DARES Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte Antrenör Cüneyt Bektaş, voleybol planlamaları ve sezon hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Voleybol antrenörü Cüneyt Bektaş, hedeflerinin 1. Lig’e çıkmak olduğunu belirterek kendilerine güvenen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de DARES olarak her branşta olduğu gibi voleybolda da başarıyı yakalamak için çalıştıklarını ifade etti.