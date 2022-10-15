Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencileri arasında Araştırma ve Proje Yarışmaları ve Bilim Olimpiyatları düzenlenmekte olup bu kapsamda gerçekleşen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Projeleri Yarışması ve TÜBİTAK 30’uncu Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine Vali Seddar Yavuz tarafından ödülleri verilerek başarılarından dolayı tebrik edildi.Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törene; Vali Yavuz’un yanısıra, İl Milli Eğitim Müdür V. Murat Şendoğan, Şube Müdürleri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
15 Eki 2022 - 13:29- Eğitim Güncelleme: 15 Eki 2022 - 13:30
BİLNET’e Vali Yavuz’dan tebrik ve ödül
TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Projeleri Yarışması ve TÜBİTAK 30’uncu Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren BİLNET Okulları öğrencive öğretmenlerine, Vali Seddar Yavuz tarafından ödülleri verilerek başarılarından dolayı tebrik edildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.