15 Eki 2022 - 13:29- Eğitim G: 15 Eki 2022 - 13:30

BİLNET’e Vali Yavuz’dan tebrik ve ödül

TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Projeleri Yarışması ve TÜBİTAK 30’uncu Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren BİLNET Okulları öğrencive öğretmenlerine, Vali Seddar Yavuz tarafından ödülleri verilerek başarılarından dolayı tebrik edildi
BİLNET’e Vali Yavuz’dan tebrik ve ödül mask
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencileri arasında Araştırma ve Proje Yarışmaları ve Bilim Olimpiyatları düzenlenmekte olup bu kapsamda gerçekleşen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Projeleri Yarışması ve TÜBİTAK 30’uncu Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerine Vali Seddar Yavuz tarafından ödülleri verilerek başarılarından dolayı tebrik edildi.Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törene; Vali Yavuz’un yanısıra, İl Milli Eğitim Müdür V. Murat Şendoğan, Şube Müdürleri, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
# türkiye, eğitim, öğrenci

15 Eki 2022 - 13:29 - Eğitim

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