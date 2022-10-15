Vali Yavuz,Kur’an Kursu’nda tecrübelerini paylaştı

Vali Seddar Yavuz, İzmit’te bulunan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nda düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zeki Koyun, Gölkent Camii ve Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Kadir Çelikiz ve Kur'an Kursu öğreticileri tarafından karşılanan Vali Yavuz’a öğrenciler çiçek takdim etti.

MESLEKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Öğrencilerle birlikte öğle yemeğinin ardından "Kariyer Söyleşileri" kapsamında bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kendisi, mesleği, bu mesleği seçme nedeni ve mesleğinin güzel ve zor yönleri hakkında bilgiler vererek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.