Vali Yavuz,Kur’an Kursu’nda tecrübelerini paylaştı

Vali Seddar Yavuz, İzmit’te bulunan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nda düzenlenen kariyer söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zeki Koyun, Gölkent Camii ve Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma ve Onarma Derneği Başkanı Kadir Çelikiz ve Kur'an Kursu öğreticileri tarafından karşılanan Vali Yavuz’a öğrenciler çiçek takdim etti.
MESLEKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI
Öğrencilerle birlikte öğle yemeğinin ardından "Kariyer Söyleşileri" kapsamında bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kendisi, mesleği, bu mesleği seçme nedeni ve mesleğinin güzel ve zor yönleri hakkında bilgiler vererek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.