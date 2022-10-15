15 Eki 2022 - 13:30- Gündem G: 15 Eki 2022 - 13:32

Karamürsel’de yetimler için kermes düzenlendi

İHH İnsani Yardım Derneği, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde yetimler için kermes düzenledi
Karamürsel’de yetimler için kermes düzenlendi mask
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği, yetimler için kermes düzenledi. Kermesin açılışına Karamürsel Belediye Başkanı Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı. Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı ürünleri ve bazı esnafın bağışladığı eşyaları satışa sundu.

“TÜM HAYIRSEVERLERİ BEKLERİZ”

Kermeste konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilcisi İsmail Demirci, “İki günlük kermese tüm hayırseverleri bekleriz. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz” dedi.
# Vatandaşlar

15 Eki 2022 - 13:30 - Gündem

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