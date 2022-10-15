Karamürsel’de yetimler için kermes düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilciliği, yetimler için kermes düzenledi. Kermesin açılışına Karamürsel Belediye Başkanı Yardımcısı Mesut Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı. Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı ürünleri ve bazı esnafın bağışladığı eşyaları satışa sundu.
“TÜM HAYIRSEVERLERİ BEKLERİZ”
Kermeste konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Karamürsel Temsilcisi İsmail Demirci, “İki günlük kermese tüm hayırseverleri bekleriz. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.