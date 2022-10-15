15 Eki 2022 - 13:31- Gündem G: 15 Eki 2022 - 13:32

Mihrab Turizm Derince Ofisi açıldı

Mihrab Turizm Hac ve Umre Organizasyonu Derince Ofisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Mihrab Turizm Derince Ofisi açıldı mask

Derince Çenedağ Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren önceki dönem Derince Belediye Başkan Yardımcısı Necati Özdemir’e ait Mihrab Turizm Hac ve Umre Organizasyonu Derince Ofisi’nin açılışı dolayısıyla bir program düzenlendi. Önceki dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri, protokol ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılış programında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Önceki dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün açılışa yönelik konuşmalar da gerçekleştirdiği Mihrab Turizm Derince Ofisi yapılan duaların ardından hizmete açıldı.

15 Eki 2022 - 13:31 - Gündem

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