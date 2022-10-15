TÜM BEL-SEN’den İYİ Parti’ye ek gösterge ziyareti

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, 5 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan 7417 Sayılı Kanun ile kamuda görev yapan yaklaşık üç buçuk milyonu emekçiyi ve yaklaşık üç milyonu aşkın kamu emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine dair belediye iş kolunda yaşanan mağduriyete dair bilgilendirme yapmak ve talepleri iletmek üzere İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı ziyaret etti.

“GELECEĞİMİZDEN ALIYORLAR”

Ziyaretten konuşan Başkan Karakuş, “Özellikle havuz medyası tarafından ‘Kamuda 3600 Ek Gösterge Sorunu Çözüldü!’ şeklinde başlıkların atılıyor ancak bu palavradan ibarettir. Sadece 4 Bakanlık personeline ( Emniyet, Diyanet, Eğitim, Sağlık) ek gösterge kısmen verildi ve geride kalan milyonarca memur mağdur oldu. Tüm memurlara verdik dedikleri 600 ek gösterge, gerçekte maaşlara yansıyacak 110-120 TL ücretten ibarettir. Belediye iş kolunda çalışan 120 bini aşkın emekçinin yüzde 94’ü 3600 ek gösterge mağduru haline gelmiştir. Bu mağduriyet o kadar derin ve vahim bir noktaya gelmiştir ki belediye emekçisi çalışma yaşamı ve emeklilik hayatı boyunca toplamda 750 bin TL hak kaybına uğrayacaktır. Bu bizlerin ve çocuklarımızın geleceğinden almaktır” dedi.

“ANKARAYA İLETECEĞİZ “

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konuyu ve talepleri dikkatlice ele alacaklarını ve sendikamızın talep dosyasını parti grup başkan vekilliğine ileteceğiz. Sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Yıldız ayrıca Kocaeli’de sendikalar, meslek odaları ve tüm sivil toplum kuruluşları ile katılımcı diyaloğa açık olduklarının altını önemle çizdiklerini ifade etti.