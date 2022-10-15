ODTÜ GVO Koordinatörleri, Kocaeli okullarını ziyaret etti

Türkiye’de 9 farklı ilde bulunan ODTÜ Geliştirme Vakfı`na bağlı okulların Kocaeli’deki temsilcisi ODTÜ Geliştirme Vakfı (GV) Özel Kocaeli Okulları, merkez koordinatörleri tarafından ziyaret edildi. Ortaokul Türkçe koordinatörü Pınar Kaya, Ortaokul Matematik Koordinatörü Candan Demir, Ortaokul İngilizce Koordinatörü Tuğba Gencer ve Anasınıfları Koordinatörü Ayşenur Aydın, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları öğretmenleri ve öğrencileri ile buluştu.

MESLEKİ PAYLAŞIMDA BULUNULDU

Okullar arası koordinasyon biriminin görevlendirdiği ODTÜ GVO koordinatörleri ziyaretleri sırasında; öğretim programları uygulamalarındaki paralelliğin korunması, mesleki paylaşımların yapılması ve öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin devamlılığın sağlanması, öğretim programının sınıf ortamında öğrenciler ile buluşma sürecini değerlendirmek amacıyla gözlemlerini yaptı. Bu gözlemlerinin sonucunda koordinatörler zümreleri ile bir araya gelerek mesleki paylaşımda bulundu.