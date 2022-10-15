15 Eki 2022 - 13:34- Gündem G: 15 Eki 2022 - 13:35

Başkan Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve hastane yöneticileri ile bir araya geldi
Başkan Aygün’den sağlık çalışanlarına teşekkür mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve hastane yöneticilerini konuk eden Başkan Aygün, doktorların ve sağlık çalışanlarının aldıkları sorumlulukla çok önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

FEDAKARCA GÖREV

Hastane bünyesinde devam eden çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinin de gerçekleştiği buluşmada konuklarına teşekkür eden Başkan Aygün, “Bu akşam Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve hastane yöneticilerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle halkımızın sağlığı için fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
# sağlık, hastane, eğitim

15 Eki 2022 - 13:34 - Gündem

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