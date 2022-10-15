Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti

Remzi Çayır’ın Genel Başkanlığını yaptığı Milli Yol Partisi’nin Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşık ve yönetimi, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ı makamında ziyaret ederek, “Hoş geldiniz” dileklerini iletti. Körfez ilçesi ile ilgili istişarelerde bulunan parti yöneticileri, Kaymakam Kalkar ile fikir alışverişinde bulundu.