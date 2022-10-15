15 Eki 2022 - 13:34- Siyaset G: 15 Eki 2022 - 13:35

Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti
Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti mask

Remzi Çayır’ın Genel Başkanlığını yaptığı Milli Yol Partisi’nin Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşık ve yönetimi, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ı makamında ziyaret ederek, “Hoş geldiniz” dileklerini iletti. Körfez ilçesi ile ilgili istişarelerde bulunan parti yöneticileri, Kaymakam Kalkar ile fikir alışverişinde bulundu.

15 Eki 2022 - 13:34 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.139.792 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti mask
Milli Yol Körfez Kaymakamı Kalkar’a gitti
TÜM BEL-SEN’den İYİ Parti’ye ek gösterge ziyareti mask
TÜM BEL-SEN’den İYİ Parti’ye ek gösterge ziyareti
Gelecek Partisi, Perşembe Pazarı’nın nabzını tuttu mask
Gelecek Partisi, Perşembe Pazarı’nın nabzını tuttu
CHP Kocaeli’den Sansür Yasası’na sert tepki mask
CHP Kocaeli’den Sansür Yasası’na sert tepki
"Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" Meclis'ten geçerek yasalaştı mask
"Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" Meclis'ten geçerek yasalaştı
725 milyon lira faiz! “Hiç mi Allah korkusu yok sizde” mask
725 milyon lira faiz! “Hiç mi Allah korkusu yok sizde”
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL