Elektrik Arızası Neden Olur?

Çok basit gibi görünen bir elektrik arızası, elektrik çarpmalarına, yangın çıkmasına ve benzeri problemlere neden olabilir. Evlerde elektrik enerjisinin güvenli bir şekilde kullanılması için her türlü önlem alınmalı ve en ufak bir sorun bile görmezden gelinmemelidir. Peki, evlerde en sık karşılaşılan elektrik arızalarının neler olduğunu merak ediyor musunuz?

● Voltaj Dalgalanmaları

En sık yaşanan elektrik arıza nedenlerinin başında voltajdaki düşme ve yükselmelerdir. Voltaj dalgalanmalarına neden olan unsurlar ise kullanılan kabloların zayıf olması, yıldırım düşmesi ve elektrik hatlarında arızalar olmasıdır. Aynı zamanda arızalı cihazların kullanılması ve evdeki elektrik kablolarının çok eskimiş olması da nedenler arasında yer alıyor.

● Aşırı Yüklenme

Özellikle aydınlatma sistemlerinden kaynaklı olarak aşırı yüklenme problemi de yaşanabiliyor. Öncelikle kullanılan armatürün watt değeri ile ampul ve diğer ekipmanların watt değerlerinin uyumlu olması gerekiyor. Aksi halde elektrik arızaları yaşanabilir ve elektrik arızasından kaynaklı çıkan yangınlar arasında en yaygın olanlardan biri de bu durumdur. Dolayısıyla bir problem olduğunu fark ettiğinizde derhal elektrikçi çağırmanız gerekir.

● Sigorta Atması

Sigortaların atması da sık yaşanan nedenlerden biridir ve buna yol açan unsur bir devrede aşırı yüklenme olmasıdır. Aşırı düzeyde elektrik yükü kullanıldığında sigortaların atma ihtimali yüksek olur. Eğer çok sık sigortalar atıyorsa bu durum yaşanıyor demektir. Evde kullanılan elektrikli cihazlardan birinin arızalanması durumunda da söz konusu sorun yaşanabilir. Nedeni ise bu cihazın çalıştığı zamanlarda elektrik devresine aşırı yüklenme olmasına yol açmasıdır.

● Faz Problemi

Binadaki diğer konutlarda elektrik kullanılabiliyorken sizin evinizde elektrik yoksa faz problemi yaşıyor olma ihtimaliniz yüksektir. Eve ulaşan 3 fazdan biri ya da ikisi gittiğinde bu sorun ortaya çıkar. Evin tamamında elektrik olmayabileceği gibi sadece birkaç odada elektrik olmayabilir. Bu durumda da yapılması gereken kısa zamanda elektrikçi çağırmanızdır. Elektrik arızalarına bilinçsiz bir şekilde müdahale edilmesi, çok ciddi sorunlara yol açabilir.

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