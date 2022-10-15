KOTO’da yönetim belirlendi

Kocaeli Ticaret Odası’nın ( KOTO) 8 Ekim Cumartesi günü yapılan komite ve meclis üyesi seçiminin ardından yönetim kurulu, disiplin ve TOBB delegelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçilen 75 meclis üyesinin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde mevcut Başkan Necmi Bulut tek liste ile girdi. Oda binasında yapılan seçimlerde 10 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin ve 14 TOBB delegesi seçildi. KOTO'da Meclis Başkanlığı seçimi salı günü 10:30 da yapılacak.
YENİ DÖNEMDE YÖNETİMDE OLMAYACAKLAR
Hüseyin GEZER
Yusuf ERENKAYA
İbrahim ATALAY
Mehmet Akif ŞEN
YENİ DÖNEMDE YÖNETİME DAHİL OLANLAR
Abdurrahman KAYA
Hızır Fatih SARIOĞLU
Yıldırım YILMAZ
Tahsin Can KUŞKAN
BULUT’UN YÖNETİM LİSTESİ
Volkan YILMAZ
Murat BARIŞ
Mikail KAYACI
Ömer EFE
Yusuf Ziya ULUDÜZ
Abdurrahman ÇUHADAR
Abdurrahman KAYA
Hızır Fatih SARIOĞLU
Yıldırım YILMAZ
Tahsin Can KUŞKAN
DİSİPLİN KURULU
Fikret YILMAZ
Ayhan ALKAN
Serkan GÜNAYDIN
Yusuf SINGIL
Erkan KÜÇÜKKAYSEVER
Ali Kemal COŞKUN
TOBB DELEGELERİ
Cevat YILDIZ
Hakan Yaşar ULUTAN
Hasan Cemil ALTINKAYA
Hüseyin Avni ASLAN
İbrahim İBRAHİMOĞLU
Kerim BAYRAMOĞLU
Mehmet Akif ŞEN
Mert KAVŞUT
Mesut EKŞI
Metin SÖZER
Nurdoğan CENIGENIŞ
Sami DURMUŞOĞLU
Veli BAŞKURT
KOTO YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ: Necmi Bulut(Başkan), Volkan Yılmaz, Murat Barış, Mikail Kayacı, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan
KOTO YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ: Halil Ardıç, İrfan Taban, İbrahim Şahin, Yaşar Teke, Gökhan Gümüştaş, Emrullah Yolasığmaz, Fatih Günen, Murat Aydın, Önder Dükmen, Alparslan Naipoğlu
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ: Fikret Yılmaz, Ayhan Alkan, Serkan Günaydın, Yusuf Singil, Erkan Küçükkaysever, Ali Kemal Coşkun
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ: Ömer Çakıcı, Yunus Kahraman, Beyler Demir, Ahmet Kaya, Bülent Ayvacık, Serkan Gürfidan
TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ ASİL: Cevat Yıldız, Hakan Yaşar Ulutan, Hasan Cemil Altınkaya, Hüseyin Avni Aslan, İbrahim İbrahimoğlu, Kerim Bayramoğlu, Mehmet Akif Şen, Mert Kavşut, Mesut Ekşi, Metin Sözer, Nurdoğan Canıgeniş, Sami Durmuşoğlu, Veli Başkurt
TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ YEDEK: Handan Kümeli, İsmet Temizel, Mustafa Akcan, Volkan Yılmaz, Murat Barış, Mikail Kayacı, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.