KOTO’da yönetim belirlendi

Kocaeli Ticaret Odası’nın ( KOTO) 8 Ekim Cumartesi günü yapılan komite ve meclis üyesi seçiminin ardından yönetim kurulu, disiplin ve TOBB delegelerinin seçimi gerçekleştirildi. Seçilen 75 meclis üyesinin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde mevcut Başkan Necmi Bulut tek liste ile girdi. Oda binasında yapılan seçimlerde 10 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin ve 14 TOBB delegesi seçildi. KOTO'da Meclis Başkanlığı seçimi salı günü 10:30 da yapılacak.

YENİ DÖNEMDE YÖNETİMDE OLMAYACAKLAR

Hüseyin GEZER

Yusuf ERENKAYA

İbrahim ATALAY

Mehmet Akif ŞEN

YENİ DÖNEMDE YÖNETİME DAHİL OLANLAR

Abdurrahman KAYA

Hızır Fatih SARIOĞLU

Yıldırım YILMAZ

Tahsin Can KUŞKAN

BULUT’UN YÖNETİM LİSTESİ

Volkan YILMAZ

Murat BARIŞ

Mikail KAYACI

Ömer EFE

Yusuf Ziya ULUDÜZ

Abdurrahman ÇUHADAR

Abdurrahman KAYA

Hızır Fatih SARIOĞLU

Yıldırım YILMAZ

Tahsin Can KUŞKAN

DİSİPLİN KURULU

Fikret YILMAZ

Ayhan ALKAN

Serkan GÜNAYDIN

Yusuf SINGIL

Erkan KÜÇÜKKAYSEVER

Ali Kemal COŞKUN

TOBB DELEGELERİ

Cevat YILDIZ

Hakan Yaşar ULUTAN

Hasan Cemil ALTINKAYA

Hüseyin Avni ASLAN

İbrahim İBRAHİMOĞLU

Kerim BAYRAMOĞLU

Mehmet Akif ŞEN

Mert KAVŞUT

Mesut EKŞI

Metin SÖZER

Nurdoğan CENIGENIŞ

Sami DURMUŞOĞLU

Veli BAŞKURT

KOTO YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ: Necmi Bulut(Başkan), Volkan Yılmaz, Murat Barış, Mikail Kayacı, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan

KOTO YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ: Halil Ardıç, İrfan Taban, İbrahim Şahin, Yaşar Teke, Gökhan Gümüştaş, Emrullah Yolasığmaz, Fatih Günen, Murat Aydın, Önder Dükmen, Alparslan Naipoğlu

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ: Fikret Yılmaz, Ayhan Alkan, Serkan Günaydın, Yusuf Singil, Erkan Küçükkaysever, Ali Kemal Coşkun

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ: Ömer Çakıcı, Yunus Kahraman, Beyler Demir, Ahmet Kaya, Bülent Ayvacık, Serkan Gürfidan

TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ ASİL: Cevat Yıldız, Hakan Yaşar Ulutan, Hasan Cemil Altınkaya, Hüseyin Avni Aslan, İbrahim İbrahimoğlu, Kerim Bayramoğlu, Mehmet Akif Şen, Mert Kavşut, Mesut Ekşi, Metin Sözer, Nurdoğan Canıgeniş, Sami Durmuşoğlu, Veli Başkurt

TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ YEDEK: Handan Kümeli, İsmet Temizel, Mustafa Akcan, Volkan Yılmaz, Murat Barış, Mikail Kayacı, Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Çuhadar, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan