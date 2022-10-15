15 Eki 2022 - 14:34- Gündem G: 15 Eki 2022 - 14:36

İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı

Kartepe ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalında mahsur kalan 4 yavru kediyi fark eden ilkokul öğrencisi itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler minik kedileri kurtardı.
İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı mask

Kartepe ilçesinde sokakta dolaşan ilkokul öğrencisi Ahmet Emin Coşkun, mazgal kapağının altından kedi sesi duyunca hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler, yağmur suyu tahliye kanalına girerek mahsur kalan 4 yavru kedinin dışarıya çıkarmak için çalışma başlattı. Mazgalları yerinden çıkaran ekipler, kedileri kanaldan alarak annelerinin yanına götürdü. Kedilere mama veren ekiplerce, kedilerin girebilecekleri delikler kapatıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren Ahmet Emin Coşkun, “Burada dolaşırken kedi sesi duydum. Etrafı gezindiğimde seslerin yağmur suyu tahliye kanalından geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim” dedi.
# Olay, Kartepe

15 Eki 2022 - 14:34 - Gündem

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