Kartepe ilçesinde sokakta dolaşan ilkokul öğrencisi Ahmet Emin Coşkun, mazgal kapağının altından kedi sesi duyunca hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler, yağmur suyu tahliye kanalına girerek mahsur kalan 4 yavru kedinin dışarıya çıkarmak için çalışma başlattı. Mazgalları yerinden çıkaran ekipler, kedileri kanaldan alarak annelerinin yanına götürdü. Kedilere mama veren ekiplerce, kedilerin girebilecekleri delikler kapatıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren Ahmet Emin Coşkun, “Burada dolaşırken kedi sesi duydum. Etrafı gezindiğimde seslerin yağmur suyu tahliye kanalından geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim” dedi.
15 Eki 2022 - 14:34- Gündem Güncelleme: 15 Eki 2022 - 14:36
İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı
Kartepe ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalında mahsur kalan 4 yavru kediyi fark eden ilkokul öğrencisi itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler minik kedileri kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.