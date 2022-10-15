15 Eki 2022 - 14:36- Gündem G: 15 Eki 2022 - 14:43

Kocaeli Barosu'nda listeler belli oldu
Kocaeli Barosu'nda listeler belli oldu mask

Kocaeli Barosu'nun yarın yapılacak seçimlerinde genel kurulda aday olan iki başkan adayının listesi ve şu ana kadar adaylıklarını açıklayan bağımsız adayların listeleri belli oldu.

MEHMET GÜL’ÜN LİSTESİ

Çiğdem Koç, Fırat Kırımcı, Nuriye Yılmaz, Emir Karakol, Erhan Türkan, Tamer Ejderoğlu, Nuri Tan, Kadir Caner Karakadılar, Dilek İlhan Dalkıran.

AYSUN TORUN’UN LİSTESİ

Ozan Çataltepe, Merih Müge Kuran Duvarcı, Kübra Çelik, İlknur Kahraman, Hüseyin Olcay, Dnursal Çubuklu.

ÖTEKİ AVUKATLAR

Cansu İsbir, Banu Sözal, Duygu Tekdemir Andık, Selda İlgöz, Talip Kavak, Hüseyin Akbaş.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Abdullah Serdar, Ümit Kaya, Neslihan Hilal Cantimur Kara, Mehmet Çakır.

15 Eki 2022 - 14:36 - Gündem

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