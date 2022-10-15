Kocaeli Barosu'nda listeler belli oldu

Kocaeli Barosu'nun yarın yapılacak seçimlerinde genel kurulda aday olan iki başkan adayının listesi ve şu ana kadar adaylıklarını açıklayan bağımsız adayların listeleri belli oldu.
MEHMET GÜL’ÜN LİSTESİ
Çiğdem Koç, Fırat Kırımcı, Nuriye Yılmaz, Emir Karakol, Erhan Türkan, Tamer Ejderoğlu, Nuri Tan, Kadir Caner Karakadılar, Dilek İlhan Dalkıran.
AYSUN TORUN’UN LİSTESİ
Ozan Çataltepe, Merih Müge Kuran Duvarcı, Kübra Çelik, İlknur Kahraman, Hüseyin Olcay, Dnursal Çubuklu.
ÖTEKİ AVUKATLAR
Cansu İsbir, Banu Sözal, Duygu Tekdemir Andık, Selda İlgöz, Talip Kavak, Hüseyin Akbaş.
BAĞIMSIZ ADAYLAR
Abdullah Serdar, Ümit Kaya, Neslihan Hilal Cantimur Kara, Mehmet Çakır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.