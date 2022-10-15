Baro seçimlerinde adaylar konuşuyor!

Kocaeli Barosu 37’inci olağan kongresi bugün Kocaeli Ticaret Odası Binasında yapıldı. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları okundu. Kıdemli avukatlara plaket verilen genel kurulda Başkan ve yönetim adayları konuşmalarını gerçekleştirdi. Mevcut Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, yeniden aday olmadığı kongrede Aysun Torun ve Mehmet Gül Başkanlığa aday oldu. Öteki Avukatlar grubu ise 6 isim ile yönetime aday oldu. Avukat Abdullah Serdar Önür ve Avukat Neslihan Hilal Cantimur Kara yönetim kuruluna aday oldu. Avukat Hüseyin Toksöz ise Disiplin Kuruluna adaylığını açıkladı.

“FELAKET DENİLECEK SEVİYEDEKİ BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Divan Başkanlığını Baro Eski Başkanı Avukat Sertif Gökçe’nin gerçekleştirdiği kongrede adaylar yapılan kura sonrası konuşmalarını gerçekleştirdi. Kongrenin ilk konuşmasını Baro Başkan Adayı Mehmet Gül gerçekleştirdi. Yapılan kura ile ilk konuşmayı yapmaya hak kazanan Gül, Bartın’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Gül, konuşmasının devamında kendini tanıttı. Meslek hayatım boyunca hukukun üstünlüğüne uygun davranmaya çalıştım. Şimdi ise edindiğim tecrübelerin verdiği güç ve cesaret ile baro başkan adayı olarak karşınızda bulunmaktayım. Güçlü bir savunma makamı olmadan hukuk devletinin oluşması mümkün değildir. Açık ve net şekilde hukukun yanında olmalıyız. Felaket denilecek seviyede bir tablo ile karşı karşıyayız. Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz durumda biz de üstümüze düşeni yapmak zorundayız.

“HSYK TERÖR ÖRGÜTÜNE TESLİM EDİLDİ”

2011 yılında HSYK’nın yönetimi bir terör örgütüne teslim edilmiştir. Bu örgütün darbe teşebbüsü sonrası baskı dönemi başlamıştır. Olağanüstü hal keyfi şekilde olağanlaştırılmış adım adım hukuk devleti olma idealinden uzaklaştırılmıştır. Yüzlerce avukat tutuklanmış, hakim ve savcılar görev yerlerinden uzaklaştırılmıştır. Vatandaşlarımızın teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Toplum yargı eli ile sindirilmiştir. Kadınlar ve çocuklar etkin bir şekilde korunamamış süreci taçlandırırcasına İstanbul sözleşmesinden bir gece ansızın çıkılmıştır. Güç sahipleri kendilerine yandaş baro yetiştirmek adına çoklu baro yasasını çıkarmıştır.

“TALİP OLDUĞUMUZ GÖREVİN SORUMLULUKLARININ FARKINDAYIZ”

Yargı muhalifleri sindiren bir organizasyon haline gelmiştir. Yapılan hataların bedelini toplumun tamamı ödemiş ve hala da ödemektedir. Avukatları koruyacak kurumlar ise barolardır. Genç meslektaşlarımız ile iletişimimizi kuvvetlendirmeyi hedefledik. Talip olduğumuz görevin sorumluluklarının farkındayız. Meslektaşlarımızın katılımı üretimi arttıracaktır. Genç meslektaşlarımızın katılımı bizlerin de motivasyonunu arttıracaktır. Bu onurlu görevin tarafıma tevdi edilmesi durumunda başta kadın hakları, çocuk hakları ve avukat hakları ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hukuk bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olmalı. Avukatlık mesleğinin bağımsızlığını korumak için mücadele etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“ADALET SİSTEMİ BELLİ BİRZÜMRENİN ELİNDE”

Daha sonra kürsüye bir diğer başkan adayı olan Aysun Torun çıktı. Bartın’da yaşanan kazada vefat eden işçilere rahmet dileyen Torun görevi devreden Başkan ve yönetime teşekkür etti. Torun konuşmasında, “ Gençlerimiz tespit ve vaatlerden ziyade hızlı bir çözüm beklemekte” ded. Neden ady olduklarını açıklayan Torun, “Bizler üzülerek görüyoruz ki adalet sistemimiz belli bir zümrenin eline geçmekten kurtulamamıştır. Bu barolara da sirayet etmiştir. Ülkemizde yaşanan adalet sorunları ne yazık ki vatandaşları yargıya olan inancını yitirmesine neden olmuştur. Başkasından beklememek için aday olduk. Baroların bir görevi de toplumda var olan inanç kaybını ortadan kaldırmaktır.

“HİÇBİR SİYASİ GRUBUN DESTEĞİ OLMADAN YOLA ÇIKTIM”

Yeni seslere, yeni nefeslere ihtiyaç olduğunu söylemek için yola çıktı. Kocaeli Barosu’nun Kişisel menfaatlerden sıyrılması için yola çıktı. Bizler vesayetin gelenekselleştiğini gördüğümüz için bu yola çıktık.Elimizi taşın altına koyarak Baro yöneticisi arkadaşlara dinlenme fırsatı vermek için yola çıktık. Kendi irademle, hiçbir siyasi grubun desteği olmadan ben de varım demek için çıktım. Bir elin parmaklarını geçmeyen meslektaşımı arkama alarak ve her gün daha da büyüyerek yola çıktım. BARO’muzun tek başkan adayı ile seçime girmesini kendime yakıştırmadığım için, vazife sırasının yeni soluk getirecek olan bizlere geçeceği farkındalığı ile yola çıktık. Seçimin tek adaylı ile vuku bulmasının beni rahatsız edeceği için yola çıktım. Asıl soru siz neden yola çıktınız değil, başkaları neden yola çıkmadı olmalı.

“ŞEFFAF VE ADİL BİR BARO”

Yolun başında söylemlerim ne ise halen aynı söylemlerin arkasındayız. Ülkemiz çok ciddi yargı krizinin eşiğinde. Adalet sistemimizin yok edildiği düzende sorunları daha fazla dillendirmeliyiz. Avukatlar ciddi bir gelecek kaygısı altında. Meslektaşlarımız ile tek tek diyalog kurma yöntemi ile sorunları dinleyip çözüm üreteceğiz. Şeffaf ve ulaşılabilir bir baro düzenini sağlayacağız. Birçok fiziksel sorun ile ilgili bilgi sahibiyiz. Kocaeli barosu güncel sorunlara yanıt verebilen kurumsal bir kimliğe kavuşturulacaktır. Baro faaliyetleri hakkında güncel bilgiler sunulacaktır. Bu süreçte geçirdiğim kazadan dolayı günlük ziyaretlerimde aksamalar olmuştur. Ziyaret etmek isteyip de edemediğim tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Lütfen sandıklara iştirak edin. Lütfen boş oy atmayın” şeklinde konuştu.

"MESLEKTAŞLARIMIZ ÇOK SESLİLİĞİ SEVİYOR"

Öteki Avukatlar içerisinde yer alan Avukat Talip Kavak, “Geçen seneden bu yana bir şeyleri değiştirdiğimizi gördüm. Herkes bir konuşmayla gelmiş; adeta herkes başkandı. Çok güzel bir seçim dönemi yaşadık. Bunu tek başına biz yaratmadık belki küçük bir adımını attık. Belki Kocaeli Barosu farklılaşacak, yönetim kurulu çok keyifli olacak. Meslektaşlarımız çok sesliliği seviyor. Sokağa çıkmayı öğrenelim. Bahar başkan bunu yapar diye öngörmüştük. O son basamağı çıkamadı; adliyenin kapısından çıkamadık. Tek bir kişiyi barolar birliğine bağlamamak gerekiyor. Baro yönetimi bizi daha da öteki hale getirdi. Bizler muhalefet olarak asla kimsenin düşmanı değiliz.

"YARGININ BAĞIMSIZ OLMADIĞININ EN NET İFADESİDİR"

Dilek ve temenniler kısmında konuşan Baro eski başkanı Fahri Örengül, “Önemli bir sorun var. Biz biraz bu kongreleri çalışmaya değil seçime endeksli yapıyoruz. Kocaeli Başsavcısı herhalde hukukun sorunlarıyla çok ilgili değil. Adalet komisyonu başkanı da katılmadı. Onlara göre hukuktan yana bir sorun yok. İçimden başsavcıyı, adalet komisyonu başkanını kınamak geliyor ama içim elvermiyor. Taşıdıkları makam nedeniyle kınayamıyorum. Onlar gelemiyorsa yargı bağımsız olmadığı için buraya gelme cesaretini göstermiyorlar. Yargının bağımsız olmadığının en net ifadesidir.

“HALEN ADLİYEMİZ YOK”

Halen Kocaeli’de bir adliyemiz yok. O kadar çok şeye para harcanıyor ki. Ek bina, esnaflarımızı taşımak için yaptığı bir bina. O parayla Kocaeli’ye bir adliye yapılabilirdi. Kocaeli Barosu bunların çözümü için gerçekten çaba sarf ediyor" dedi.

MEHMET GÜL’ÜN LİSTESİ

Çiğdem Koç, Fırat Kırımcı, Nuriye Yılmaz, Emir Karakol, Erhan Türkan, Tamer Ejderoğlu, Nuri Tan, Kadir Caner Karakadılar, Dilek İlhan Dalkıran.

AYSUN TORUN’UN LİSTESİ

Ozan Çataltepe, Merih Müge Kuran Duvarcı, Kübra Çelik, İlknur Kahraman, Hüseyin Olcay, Nursal Çubuklu.

ÖTEKİ AVUKATLAR

Cansu İsbir, Banu Sözal, Duygu Tekdemir Andık, Selda İlgöz, Talip Kavak, Hüseyin Akbaş.

BAĞIMSIZ ADAYLAR:

Abdullah Serdar, Ümit Kaya, Neslihan Hilal Cantimur Kara, Mehmet Çakır.