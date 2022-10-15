Serseriler dadanmasın diye fiyatlar yüksek tutuluyor!

İzmit Kent Meydanı adeta apayrı bir bölge oldu. Eski Valilik binasının yıkılmasıyla düzenlenen meydan, kısa sürede Kahve Dünyası, Alaçatı Muhallebicisi, MackBear, Çay Dünyası, Bliss ve Monad isimli mekanlarla donanırken, kent halkının alışmadığı zenginlikteki lüks kafeler konseptleri, hizmet anlayışı, 15-30 yaş arası profiliyle, son derece hareketli ve bereketli hale geldi. Esnaf memnun, müşteriler canlı neşe dolu anlar yaşıyor, bol bol eğleniyor, sigara içme kurallarına da harfiyen uyulduğu için sıhhi ortamdan taviz verilmiyor.

TEK SORUN FİYATLAR

00.00’e kadar iğne atsanız yere düşmeyecek bir ortam var. Kafelerdeki tek sorun yüksek fiyatlar. Gençlerin bu sosyal mekânları tercih etmelerinin sebebi ise kendilerini rahatsız edecek kişilerin buralarda barındırılmaması oluyor. Bunun için de fiyatlar yüksek tutuluyor. Esnaf bu konuda iş birliğine gitmiş durumda bulunuyor.

GENÇ VE MODERN ANLAYIŞI

İzmit esnafının ağırlıklı olduğu kafe işletmecileri, genç ve modern anlayışı uygularken, gençler de bundan olumlu etkilendi. İçki ve sigaranın kesinlikle bulundurulmadığı kafelerde, pandemi dönemindeki maske kurallarına da harfiyen uyuldu. Kentin dört bir yanından gelen gençler, güven içinde eğleniyor, sohbet ediyor, arkadaşlarıyla bu mekânlarda buluşuyor.

“HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMIYOR”

Fiyatların neden bu kadar pahalı olduğunu anlatan Monad Kafe’nin genç işletmeci Boğaçhan Güneş, “Bizim mekanlarımızı genelde genç kesim tercih ediyor. Kafe esnafları olarak ortak karar alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye fiyatları yüksek tutuyoruz. Yaptığımız bu iş birliği sayesinde daha elit kesim mekanlarımızı tercih ediyor, böylece kendini bilmez insanlar buralara gelmiyor ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor” dedi.

İÇECEKLER

ÇAY ÇEŞİTLERİ 12-15 TL

KAHVE ÇEŞİTLERİ 25-50 TL

SICAK ÇİKOLATA 40-70 TL

SU 7-12 TL

YİYECEKLER

TOST 30-50 TL

TATLI ÇEŞİTLERİ 50-200 TL

IZGARA ÇEŞİTLERİ 50-200 TL