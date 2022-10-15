Korkmaz: Büyükakın’ın yol haritasını referans alıyoruz

Kocaeli Kent Konseyleri Birliği Marmara Bölgesi, Kocaeli Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Kocaeli’de buluştu. ‘Göç Alan Kentlerde Kentlilik Bilinci’ temasıyla düzenlenen etkinliğe Marmara Bölgesindeki kent konseylerinin temsilcileri katıldı. Üç gün sürecek buluşmanın açılış gününde kent konseylerinin iyi örnek sunumları yapıldı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ın ev sahipliği yaptığı buluşmaya Kent Konseyleri Birliği 13. Dönem Başkanı Burak Taştan da katıldı.

“KENT YÖNETİMLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ”

Programa ev sahipliği yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, kent konseylerinin yapı ve çalışma yönetimleri kentlerde farklılık göstermektedir. Ancak kent konseyleri tüm kentlerde tüm paydaşları bir araya getirerek kent yönetimlerine yardımcı olmaktadır. Kent hizmetlerine gönüllü olarak hizmet veren kent konseyleri, sorunların demokratik platformlarda tartışılmasına zemin hazırlayan bir ortak akıl aracıdır” dedi.

“BÜYÜKAKIN’IN YOL HARİTASINI REFERANS ALIYORUZ”

Kocaeli Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmaları anlatan Korkmaz, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın oluşturduğu yol haritasını kendimize referans alıyoruz. Bu doğrultuda istişareler yaptık ve YEDEP projesi ortaya çıktı. Kocaelilik bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği bu proje kapsamında sivil toplum kuruluşlarının toplum yararına yaptığı faaliyetleri teşvik ediyoruz. Belirlenen projeler hayata geçirilerek takip edilecek” şeklinde konuştu.

“KENT KONSEYLERİ KURUMSALLAŞMALI”

Kent konseylerinin kurumsallaşması gerektiğine vurgu yapan Korkmaz, “Güç birliğine gidilmeli. Kendisine ait bütçesi olmalı ve daha güçlü bir oluşum haline gelmeli. Kent konseyleri yapısının ayakları daha sağlam bir zeminde olması adına her türlü konuda katkı sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kent Konseyleri Birliği 13. Dönem Başkanı Burak Taştan, kent konseylerinin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını belirtti. Çeşitli sıkıntıları aşmak için Birlik olarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Taştan, “Kent konseyleri arasında iletişim ağını oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarının birini daha Kocaeli’de yapıyoruz. Öğreneceğimiz birçok güzel kazanımla buradan ayrılacağız. Bize bu fırsatı tanıdıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’ne çok teşekkür ederim’’ dedi.