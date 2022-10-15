15 Eki 2022 - 15:33- Gündem G: 15 Eki 2022 - 15:37

Kocaeli Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

Kocaeli Valiliği bu geceden itibaren etkisini artıracak şiddetli yağışa karşı vatandaşları uyardı
Kocaeli Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri) beklenen sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek; Sel, Su Baskını, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgârve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
# Sakarya

15 Eki 2022 - 15:33 Kocaeli- Gündem

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