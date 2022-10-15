Kocaeli Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri) beklenen sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle meydana gelebilecek; Sel, Su Baskını, Yağış Anında Kuvvetli Rüzgârve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"