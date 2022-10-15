Çok Güzel Hareketler-2 gösterisi ertelendi

Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından yasa boğuldu. Hayatını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet dileyen ve yaralı olarak madenden çıkarılanlara acil şifalar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezinde devam eden Sıfır Atık Festivali kapsamında 16 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Çok Güzel Hareketler-2 ekibinin gösterisinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bartın’da yaşanan acının tarifi olamayacağını dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Sıfır Atık Festivalimiz kapsamında oturum, söyleşi ve etkinliklerimiz devam ediyor. Ancak Çok Güzel Hareketler-2 ekibinin çevre konulu skeçlerden oluşturduğu gösterinin ileri bir tarihe alınması kararını verdik. Bir kez daha Türkiye’nin başı sağ olsun’’ dedi.