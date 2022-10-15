Trabzon’da ağır yenilgi! “3-0”

GERİYE DÜŞTÜK, TOPUMUZ İKİ DİREKTEN BİRDEN DÖNDÜ

Kötü bir zeminde oynanan maçın 17. dakikasında Kocaelispor, Samed Ali ile gole yaklaştı. 3 dakika sonra ise ev sahibi ekibin golü geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Mehmet Taş’ı geçen top Utku’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top ağlarla buluştu. “1-0” Topu yere indirmekte hayli güçlük çeken Kocaelispor 32. dakikada çok talihsiz bir an yaşadı. Tayfun’un şutunda top önce sol sonra da sağ kale direğine çarpıp kalecinin ellerinde kaldı.

AĞIR YENİLGİ

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında Trabzon ekibi zaman geçirmek için her türlü yolu denerken hakem Burak Taşkınsoy da buna çanak tuttu. Tüm hatları ile gol için yüklenen yeşil siyahlılar 90+1’de Berkay ile ikinci golü bulurken hakem Taşkınsoy gol öncesi Okan’a yapılan bariz faulde oyunu devam ettirdi. 99. dakikada ise oyuna sonradan giren Kerem Baykuş kurtardığı topu rahat bir şekilde ağlara gönderdi. “0-3” Maçta başka gol olmadı ve Kocaelispor, Trabzon’dan deplasmanından ağır bir yenilgi ile döndü.

FIRAT GÜL’ÜN TERCİHLERİ

10. maç sonunda ilk kez yenilen Kocaelispor 21 puanda kaldı. Bu karşılaşmada da Teknik Direktör Fırat Gül’ün hamle tercihleri sorgulandı. Kocaelispor adına sahanın en iyi ismi İlyas Kubilay oyundan çıkarken, Beykan da aynı dakikada alındı. Uzun toplara yönelen Kocaelispor, Yalçın ile 80. dakikadan sonra gol arayışına girdi. Kalesinde gördüğü 3 pozisyonda da kalesinde gol gören yeşil siyahlılarda maçın ardından büyük bir üzüntü ve gerilim hakimdi. Kocaelispor önümüzdeki hafta Adıyamanspor’u konuk edecek. Sarı kart cezalısı Beykan bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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