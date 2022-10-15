İki otomobil su kanalına devrildi, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kaza, Kandıra-İzmit yolu üzeri Kandıra ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 07 YSJ 16 plakalı Ford marka otomobil ile plakası öğrenilemeyen Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar yol kenarındaki bariyerleri de aşıp su kanalına devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan B.H. isimli vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.