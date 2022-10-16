16 Eki 2022 - 09:42- Asayiş G: 16 Eki 2022 - 10:12

Uyuşturucu hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı

Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.
Uyuşturucu hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı mask
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Olay, Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. (34) isimli şahıs, evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, İbrahim K.’nın eşi Songül K. ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina K. etkilendi. Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina’nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından baba İbrahim K. ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Songül K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden baba ve kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında başka bir akrabasının evinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

# Olay, sağlık, polis

16 Eki 2022 - 09:42 - Asayiş

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