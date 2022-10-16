16 Eki 2022 - 09:47- Asayiş G: 16 Eki 2022 - 09:49

Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı

Kartepe'de düğünde kız tarafı ve erkek tarafındaki bir grup arasında çıkan kavga, bıçaklı yaralamayla sona erdi. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 3 yaralı mask
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Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesinde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında gelin tarafı ve damat tarafındaki grup arasında karşılıklı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede kız tarafından olduğu öğrenilen T.Y, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Olayın ardından düğün salonundaki tüm vatandaşlar tahliye edilirken polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

# Vatandaşlar, Olay, sağlık, polis, Kartepe

16 Eki 2022 - 09:47 - Asayiş

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