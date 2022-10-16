Olay, Dilovası ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Y. ile A.K., alacak verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan 2 şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Y.'i yaralamaya çalıştı. Tahsin Y. da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı. Tahsin Y. tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y., araya girerek babasını engellemeye çalıştı. Baba ve oğulun arbedesi sırasında silahın ateşlenmesiyle F.Y. elinden, Tahsin Y. ise göğsünden yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Tahsin Y., ilk olarak Dilovası Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahsin Y., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tahsin Y. cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
16 Eki 2022 - 09:58- Asayiş Güncelleme: 16 Eki 2022 - 10:14
Alacak verecek yüzünden babasının ölümüne neden oldu
Dilovası ilçesinde bir şahıs, alacak verecek meselesi sebebiyle babasının tartıştığı kişiyi silahla yaralamasını engellemeye çalıştığı sırada yaşanan arbedede tabanca ateşlendi. Bunun ardından göğsünden yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.