16 Eki 2022 - 11:15- Asayiş G: 16 Eki 2022 - 11:16

Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza 

İzmit Körfezi’nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı. 
Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza  mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi. Türk bandıralı ‘Ondina’ isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi. Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı. 
# Büyükşehir Belediyesi, çevre

16 Eki 2022 - 11:15 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.121.098 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı mask
Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı
Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı mask
Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı
Kocaeli polisinden büyük operasyon: Tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi mask
Kocaeli polisinden büyük operasyon: Tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi
Damat ve kayınpeder arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı mask
Damat ve kayınpeder arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı mask
Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı
İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı mask
İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL