Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi. Türk bandıralı ‘Ondina’ isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi. Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.
16 Eki 2022 - 11:15- Asayiş Güncelleme: 16 Eki 2022 - 11:16
Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza
İzmit Körfezi’nde yakıt transferi sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 2 milyon 380 bin 118 lira ceza kesilirken, kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.