Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nde çocuklarla buluşan Lemi Filozof, atıkların dönüştürülerek yeniden kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Bir ürünün yapılması için çok fazla kaynak harcandığına dikkat çeken Filozof, Sıfır Atık Festivali’nin bu konuya dikkat çeken önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

FİLOZOF, HEYECANINI GİZLEYEMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne katılan Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof, Akçakoca Oditoryumu’nda çocuklarla bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği anlamlı programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Filozof, “Beni çok heyecanlandırdınız. Çok da büyük bir kalabalık toplanmış. Hepiniz çok güzelsiniz” dedi.

“DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

Kamu kurum ve kuruluşların sıfır atık konusuna dikkat çekmek için çok sayıda etkinlik düzenlediğini ifade eden Filozof, “Ben de elimden geldiğince bu etkinliklere katılarak destek olmaya çalışıyorum. Bu konuya dikkat çekerek bilinç aşılamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ”

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda Filozof, “Atıkları geri dönüştürmek zorundayız. Bunları geri dönüştürüp yeniden kazanmazsak çok fazla enerji harcamamız gerekir. Bu ürünler oluşturulurken çok fazla su, doğalgaz, kömür, petrol harcanıyor. Dolayısıyla geri dönüşüme çok çok önem vermeliyiz” diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ DE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof, çocuklarla ‘Kendin Yap’ atölyeleri gerçekleştirdi. Filozof, 16 Ekim Pazar günü yine Kongre Merkezi’ndeki yine atölyede çocuklarla buluştu.

DAHA AZIYLA DAHA ÇOK DÜNYA

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali “Daha azıyla daha çok dünya” teması ile gerçekleştiriliyor. İki güne yayılan Festival kapsamında 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştiriliyor. Bu atölyelerin yanı sıra festivalde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok isim ve sanatçı ağırlanıyor.