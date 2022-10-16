16 Eki 2022 - 12:24- Spor G: 16 Eki 2022 - 12:26

Kocaelispor U-17’den GOL ŞOV! “8-2”

Ali Köksal
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Kocaelispor U-17’den GOL ŞOV! “8-2” mask
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Kocaelispor U-17 takımı Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup ilk maçında Turgutluspor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar çok üstün bir futbol ortaya koyan gençlerimiz mücadeleyi 8-2 kazandı. Kocaelispor’un gollerini 4’te Eren, 9, 27 ve 45+1’de Bünyamin, 30 (P) 55 ve 60’da Yağız, 90’da da penaltıdan Mustafa Ege kaydetti. Konuk ekibin gollerini 33 ve 43’te Hasan Yiğit attı. Grubun diğer maçlarında Karşıyaka, Soma’yı 3-2, İnegöl de Menemen’i yine 3-2 mağlup etti. İlk haftanın ardından liderlik koltuğuna yerleşen yeşil siyahlılar 22 Ekim’de Menemen Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP MAÇI

 

KOCAELİSPOR U-17: 8

TURGUTLUSPORU-17: 2

STAT:  Vinsan

HAKEMLER: Egemen Çetin*** , Ural Güler***, Barış Güneş***

KOCAELİSPOR: Muhammet*** Kaan***, Umut*** (Dk 75 Yiğit**), Hüseyin***, Burak***, Alperen*** (Dk. 62 Ahmet**), Efe***, Yağız**** (Dk. 87 Mustafa*) Muharrem*** (Dk. 62 Kerem**), Eren*** (Dk. 62 K. Yağız**), Bünyamin****

TURGUTLUSPOR: Osman*, (Dk 60 Halil*), Yusuf**, Berat**, Ahmet**, Eyüp**, Anıl**, Aziz**, Mehmet**, Ayhan**, Hasan***, Ömer**, (Dk. 60Emir*)

GOLLER: Dk. 4 Eren, Dk 9, 27 ve 45+1 Bünyamin, (Dk. 30 (P) 55 ve 60 Yağız, (Dk. 90 (P) Mustafa Ege (Kocaelispor), Dk. 33 ve 43Hasan Yiğit (Turgutlu)

 

BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR
1
1
0
0
8
2
6
3
1.KOCAELİSPOR
1
1
0
0
8
2
6
3
2.İNEGÖLSPOR
1
1
0
0
3
2
1
3
3.KARŞIYAKA
1
1
0
0
3
2
1
3
4.BURSA YILDIRIM
0
0
0
0
0
0
0
0
5.MENEMEN FK
1
0
0
1
2
3
-1
0
6.SOMASPOR
1
0
0
1
2
3
-1
0
7.TURGUTLUSPOR
1
0
0
1
2
8
-6
0
 

İLK HAFTA MAÇLARI

KOCAELİSPOR – Turgutluspor: 8-2

Karşıyaka – Somaspor: 3-2

İnegölspor – Menemen FK: 3-2

Bursa Yıldırım (BAY)

 

22 EKİM CUMARTESİ

Turgutluspor – Bursa Yıldırım

Somaspor - İnegölspor

Menemen FK - KOCAELİSPOR

Karşıyaka (BAY)

 

# Kocaelispor, Futbol

16 Eki 2022 - 12:24 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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