Kocaelispor U-17’den GOL ŞOV! “8-2”

Kocaelispor U-17 takımı Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup ilk maçında Turgutluspor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar çok üstün bir futbol ortaya koyan gençlerimiz mücadeleyi 8-2 kazandı. Kocaelispor’un gollerini 4’te Eren, 9, 27 ve 45+1’de Bünyamin, 30 (P) 55 ve 60’da Yağız, 90’da da penaltıdan Mustafa Ege kaydetti. Konuk ekibin gollerini 33 ve 43’te Hasan Yiğit attı. Grubun diğer maçlarında Karşıyaka, Soma’yı 3-2, İnegöl de Menemen’i yine 3-2 mağlup etti. İlk haftanın ardından liderlik koltuğuna yerleşen yeşil siyahlılar 22 Ekim’de Menemen Futbol Kulübü’ne konuk olacak.
BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP MAÇI
KOCAELİSPOR U-17: 8
TURGUTLUSPORU-17: 2
STAT: Vinsan
HAKEMLER: Egemen Çetin*** , Ural Güler***, Barış Güneş***
KOCAELİSPOR: Muhammet*** Kaan***, Umut*** (Dk 75 Yiğit**), Hüseyin***, Burak***, Alperen*** (Dk. 62 Ahmet**), Efe***, Yağız**** (Dk. 87 Mustafa*) Muharrem*** (Dk. 62 Kerem**), Eren*** (Dk. 62 K. Yağız**), Bünyamin****
TURGUTLUSPOR: Osman*, (Dk 60 Halil*), Yusuf**, Berat**, Ahmet**, Eyüp**, Anıl**, Aziz**, Mehmet**, Ayhan**, Hasan***, Ömer**, (Dk. 60Emir*)
GOLLER: Dk. 4 Eren, Dk 9, 27 ve 45+1 Bünyamin, (Dk. 30 (P) 55 ve 60 Yağız, (Dk. 90 (P) Mustafa Ege (Kocaelispor), Dk. 33 ve 43Hasan Yiğit (Turgutlu)
BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1
1
0
0
8
2
6
3
1.KOCAELİSPOR
1
1
0
0
8
2
6
3
2.İNEGÖLSPOR
1
1
0
0
3
2
1
3
3.KARŞIYAKA
1
1
0
0
3
2
1
3
4.BURSA YILDIRIM
0
0
0
0
0
0
0
0
5.MENEMEN FK
1
0
0
1
2
3
-1
0
6.SOMASPOR
1
0
0
1
2
3
-1
0
7.TURGUTLUSPOR
1
0
0
1
2
8
-6
0
İLK HAFTA MAÇLARI
KOCAELİSPOR – Turgutluspor: 8-2
Karşıyaka – Somaspor: 3-2
İnegölspor – Menemen FK: 3-2
Bursa Yıldırım (BAY)
22 EKİM CUMARTESİ
Turgutluspor – Bursa Yıldırım
Somaspor - İnegölspor
Menemen FK - KOCAELİSPOR
Karşıyaka (BAY)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.