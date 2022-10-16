Kocaelispor U-17’den GOL ŞOV! “8-2”

Kocaelispor U-17 takımı Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup ilk maçında Turgutluspor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar çok üstün bir futbol ortaya koyan gençlerimiz mücadeleyi 8-2 kazandı. Kocaelispor’un gollerini 4’te Eren, 9, 27 ve 45+1’de Bünyamin, 30 (P) 55 ve 60’da Yağız, 90’da da penaltıdan Mustafa Ege kaydetti. Konuk ekibin gollerini 33 ve 43’te Hasan Yiğit attı. Grubun diğer maçlarında Karşıyaka, Soma’yı 3-2, İnegöl de Menemen’i yine 3-2 mağlup etti. İlk haftanın ardından liderlik koltuğuna yerleşen yeşil siyahlılar 22 Ekim’de Menemen Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP MAÇI

KOCAELİSPOR U-17: 8

TURGUTLUSPORU-17: 2

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Egemen Çetin*** , Ural Güler***, Barış Güneş***

KOCAELİSPOR: Muhammet*** Kaan***, Umut*** (Dk 75 Yiğit**), Hüseyin***, Burak***, Alperen*** (Dk. 62 Ahmet**), Efe***, Yağız**** (Dk. 87 Mustafa*) Muharrem*** (Dk. 62 Kerem**), Eren*** (Dk. 62 K. Yağız**), Bünyamin****

TURGUTLUSPOR: Osman*, (Dk 60 Halil*), Yusuf**, Berat**, Ahmet**, Eyüp**, Anıl**, Aziz**, Mehmet**, Ayhan**, Hasan***, Ömer**, (Dk. 60Emir*)

GOLLER: Dk. 4 Eren, Dk 9, 27 ve 45+1 Bünyamin, (Dk. 30 (P) 55 ve 60 Yağız, (Dk. 90 (P) Mustafa Ege (Kocaelispor), Dk. 33 ve 43Hasan Yiğit (Turgutlu)

BÖLGESEL GELİŞİM LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

1

1

0

0

8

2

6

3

1.KOCAELİSPOR

1

1

0

0

8

2

6

3

2.İNEGÖLSPOR

1

1

0

0

3

2

1

3

3.KARŞIYAKA

1

1

0

0

3

2

1

3

4.BURSA YILDIRIM

0

0

0

0

0

0

0

0

5.MENEMEN FK

1

0

0

1

2

3

-1

0

6.SOMASPOR

1

0

0

1

2

3

-1

0

7.TURGUTLUSPOR

1

0

0

1

2

8

-6

0



İLK HAFTA MAÇLARI

KOCAELİSPOR – Turgutluspor: 8-2

Karşıyaka – Somaspor: 3-2

İnegölspor – Menemen FK: 3-2

Bursa Yıldırım (BAY)

22 EKİM CUMARTESİ

Turgutluspor – Bursa Yıldırım

Somaspor - İnegölspor

Menemen FK - KOCAELİSPOR

Karşıyaka (BAY)