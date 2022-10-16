Gelinen noktadaki finalimiz sadece 2 hamleli takım mı olacaktı?

Kocaelispor, 1461 Trabzon karşısında 3-0 kaybetti. 90. dakikadan sonra kalesinde 2 gol birden bulan yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Fırat Gül bir kez daha sorgulanan isim oldu. Gül’ün maçın ikinci yarıdaki tek hamlesi 72. dakikada Mertan ve Cem ile geldi. 10 hafta sonunda görüldü ki, sağlıklı bir kadro planlaması yapamayan Fırat Gül kulübeden oyuna atacak oyuncuya güvenmiyor ya da yeterli düzeye çıkaramıyor!

SADECE TEK DOKUNUŞ

Kocaelispor Elit U-19 takımının bir birinden yetenekli futbolcuları ile ilgili aldığı kararların ardından emekle belli bir noktaya gelen gençleri bir kalemde silen Fırat Gül, bu futbolcuların da yerlerine getirdiği futbolculara güvenmiyor. Tarık Özaslan adındaki menajerin de işin içinde olduğu kadro planlamasındaki acı tabloda Fırat Gül, 3-0’lık 1461 Trabzon yenilgisinde sadece tek dokunuş yapabildi.

90 DAKİKA İZLEDİLER

Bu maçta oyuna sonradan giren isimler Cem ve Mertan’dı. Yorulan İlyas Kubilay ile kötü bir maç geçiren Beykan ise kenara geldi. Alpay, Diogo, Hazarhan, Mesut Can, Mehmet Sak ve Yiğitali maçı 90 dakika boyunca kulübeden ya da kale arkasından takip etti. 10 hafta sonunda liderin sadece 1 puan gerisinde bulunan, 1461 Trabzon ile berabere bile kalsa İzmit’e lider dönecek olan Kocaelispor için yarış kuşkusuz devam ediyor ancak özellikle Trabzon maçındaki eksikler dikkat çekiyor.

BİR AN ÖNCE ONARILMALI

Kış transfer döneminde devam ederlerse yönetimin Kasım’daki kongrenin ardından bazı futbolcularla temasa geçmeye acilen başlayacağı ve bu futbolcuların hem savunma hem de hücumda olacağı gelen haberler arasında. Kadro mühendisliği konusunda, özellikle kulübeden güçlenemeyen, kısacası hamle gücü az olan Kocaelispor’da sağlıklı şekilde oluşturulamayan kadronun arızalarının bir an önce onarılması gerekiyor.

ÖNE GEÇEMEMENİN 2. LİG’DEKİ ÇİRKİNLİĞİ

Uşak, Pazar, Balıkesir, Kırşehir ve Kırklareli galibiyetlerinde erken gelen goller rakiplerin zaman geçirmesine engel oldu. Trabzon deplasmanında bu gerçekleşmeyince ikinci yarıda sahada futbol adına hiçbir şey yoktu. 90 dakika boyunca sadece 1 kez organize gelen Trabzon ekibi tek pozisyonda golü buldu ve 20. dakikada göne geçtikten sonra, özellikle ikinci yarıda futbolun çirkinleşmesi adına her şeyi yaptı.

İKİ STOPERİ AŞAMADILAR

2. Lig’deki bu çirkin görüntünün önüne geçilebilmesi için Kocaelispor gibi marka takımların öne geçmesi şart. Son derece kötü zeminde pas yapamayan, bunu aşmak için yüksek ve uzun toplarla sonuç almak isteyen Kocaelispor, rakibin iki genç stoperi Onur ve Mert’i aşamadı. Okan Eken de iyi marke edildi, Samed Ali yakaladıklarını gole çeviremedi ve oyunu çirkinleştirmesine rağmen iyi mücadele eden 1461 Trabzon kontra ataklar sonucu maçın suni sonucunu 3-0 olarak belirledi.