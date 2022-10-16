16 Eki 2022 - 12:28- Gündem G: 16 Eki 2022 - 12:31

İstanbul Fatih'te brüt 33.50 m² dükkan mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul Fatih'te brüt 33.50 m² dükkan mahkemeden satılık
İstanbul Fatih'te brüt 33.50 m² dükkan mahkemeden satılık mask

 İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şahsuvar Mah. 164 ada, 11 parselde kayıtlı 48,00m2 miktarlı Dokuz Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı vasıflı ana taşınmazda 20/100 arsa paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Dükkan vasıflı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

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# ihale

16 Eki 2022 - 12:28 - Gündem

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