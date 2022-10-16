İstanbul Fatih'te brüt 33.50 m² dükkan mahkemeden satılık

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şahsuvar Mah. 164 ada, 11 parselde kayıtlı 48,00m2 miktarlı Dokuz Bağımsız Bölümlü Kargir İş Hanı vasıflı ana taşınmazda 20/100 arsa paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Dükkan vasıflı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

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