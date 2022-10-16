16 Eki 2022 - 12:30- Gündem G: 16 Eki 2022 - 12:32

Esenyurt'da net 95,89 m² alanlı daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Esenyurt'da net 95,89 m² alanlı daire icradan satılık
Esenyurt'da net 95,89 m² alanlı daire icradan satılık mask

İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 3062 Ada, 6 Parsel, ESENYURT Mahalle/Köy, 1.NORMAL KAT 5 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 751. Sokak, No:5, Gültaş Apartmanında kain, 3062 ada, 6 nolu parselde kayıtlı binanın, 1. katta, 29/281 arsa payına tefrikli (5) nolu Daire'nin tamamıdır.

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16 Eki 2022 - 12:30 - Gündem

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