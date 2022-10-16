16 Eki 2022 - 12:32- Gündem G: 16 Eki 2022 - 12:34

Beylikdüzü'nde 105,90 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Beylikdüzü'nde 105,90 m² daire icradan satılık
Beylikdüzü'nde 105,90 m² daire icradan satılık mask

İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı(beylikdüzü) Mahallesi Ada Çiftliği mevkii 471 Ada, 1 Parselde kayıtlı A11 blok 11 kat 48 nolu bağımsız bölüm daire. Taşınmaz adres olarak; Beylikdüzü ilçesi, Barış Mahallesi, Ada Çiftliği Caddesi, Yeşil Sokak, No: 17, Yuva Apartmanı, K:11, Daire:48 adresinde yer almaktadır.

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16 Eki 2022 - 12:32 - Gündem

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