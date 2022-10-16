Eğitim Bir Sen’de tek adaylı kongre

Eğitim Bir Sen Kocaeli Şubesi 7'inci olağan kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. 150 seçilmiş 16 doğal olmak üstte toplam 166 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrenin divan başkanlığını Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla yaptı. Divan üyeliği görevlerini ise Memur Sen Basın ve İletişim Başkanı Mustafa Ulusoy, TOÇ Bir Sen Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Birlik Haber Sen Şube Başkanı Özer Güven üstlendi.

“YOLCULUĞUMUZU YENİ BİR DÖNEME TAŞIYORUZ”

Kongrenin tek adayı Şahin Yaşlık yeni bir döneme tekrar aday olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Dört sene önce çıktığımız yolculuğumuzu yeni bir döneme taşıyoruz. 7. Olağan Kongremizde bizlerle birlikte olan dostlarımız, Memur-Sen'imizi ilimizde hakkıyla temsil eden şube başkanlarımız, bizlere güç veren üyelerimiz, delegelerimiz ve basınımızın kıymetli temsilcileri hepiniz demokrasi şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, selamlıyorum. İlimizde eğitim çalışanlarının hem güçlü sesi, hem de en güçlü adresi olan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu şube yönetimine tekrar aday oluyoruz. Sendikamızı geçen sekiz yıl boyunca, hakkıyla temsil etmiş olmanın inancıyla tekrar adaylık yolculuğuna başlamış bulunmaktayız.

“YENİ VE YENİLENMİŞ BİR EKİP”

Faaliyetlerini sadece özlük haklarıyla sınırlandırmayan, üyesinin geleceği kadar ülkesinin geleceğini de önceleyen mücadele anlayışını; millet iradesinin ayakta kalmasını, kazanımlarımızın hayat bulmasını, millî kültürümüzün gençlere miras olarak aktarılmasını kendine ilke edinmiş sendikal anlayışımızı geçen sekiz yıllık sürede edindiğimiz tecrübe ile ilimizde daha özgün ve özgür şekilde temsil etmeye devam edeceğimize olan inancımız tamdır. Yeni ve yenilenmiş bir ekiple, Genel merkezimizin bizlere çizmiş olduğu “Yeni ufuklardan, yeni umutlara" yolculuğumuza aynı aşkla devam etmek istiyoruz. Genel Merkezimizin "İçimize, İşimize ve Dışımıza" olmak üzere üç önemli yolculuk olan tarif ettiği yeni dönemi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık.

“TÜM KONULARDA ALANLARIN SESİ OLDUK”

Mevcut binamızda yeni bir gayrimenkul daha alarak üyelerimizin kullanımına sunduk. Yaptığımız bina yatırımları, bugün çok daha kıymetli ve değerli hale geldi. Bunun da haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ülkemizi ve ümmetimizi ilgilendiren tüm konularda alanların sesi olduk. Diğer sivil toplum örgütlerimizle örnek olacak eylemlerde ve faaliyetlerde bulunduk. Şimdi yeni dönemde de sizlerin desteğini istiyoruz. ”Dikleşmeden Dik Durmak” düsturuyla, bu ulvi memleketin çocuklarına, eğitim-öğretim hizmeti veren idari personel- öğretmen-memur-hizmetli tüm üyelerimizin, hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Bilgi, tecrübe ve istişare ile çıktığımız bu yolculukta “Yeni Kuracağımız Şube ve İlçe yönetimlerimizle Kocaeli’de “Eğitimin Yükselen Sesi” olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HERKES KENDİ HİKAYESİNİ YAZACAK”

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla kongrede yaptığı konuşmada, "Bu sendikal hikaye başlarken hepimiz bu hikayenin özgürlük hikayesi olduğunu söylemiştik. Herkes bu mücadelede kendi hikayesini yazıyor. Yola yeni girenler bu mücadelede kendi hikayelerini yazacak. Bu teşkilat kurulurken o günkü sosyolojiyi hayal etmenizi istiyorum. Eğitim Bir Sen vr Memur Sen bu dönemde kuruldu. O zamana kadar sendikalar bizi aşağı çekmekten başka bir şey yapmadılar. Nefes almamızı sağlayacak özgürlük alanlarımızı genişletti bu sendika" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN YAŞLIK’ın aday listesi

Şahin YAŞLIK

Halil İbrahim ALKAN

Nevzat AKTAŞ

Akif Ahmet AVŞAR

Koray TURİNAY

Tayfun ESKİ

Orhan DUMAN

DENETLEME KURULU

Zülfikar GÜLDEREN

Serhat ÖZKAYA

Beyhan YENİGÜN

Ayhan ERİN

Şevket Selçuk DİKBAŞ

DİSİPLİN KURULU

Musa KARTAL

Yavuz KARABEKTAŞ

Fevzi DURMAZ

İsmail UYSAL

Selman ÇOBAN

ÜST KURUL DELEGE

Fatih ÖZ

Nazlı YAĞMUR

Kamuran ÖGCEM

Lokman YAZICI

Murat KAYA

Şahin YAŞLIK