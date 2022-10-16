Kupadan elenen Belediye Derince sonunda  Play-Off’tan da düştü

Liderliğe bile yükselen, ancak iç sahada saçma sapan bir Çatalca yenilgisiyle bir anda kendini Play-Off dışında bulan Belediye Derince kahroldu. Pazar günü Ordu’da gece maçına çıkacak Sarı Lacivetliler, bugün çalışmalara yeniden başlıyor.