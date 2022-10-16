Diliskelesi ezip geçiyor: 1-5

Süper Amatör Lig B Grubu’nda lider Diliskelesi, rakip tanımıyor. Hereke engelini de 5-1’lik skorla geçen takım zirvedeki yerini sağlamladı

GÜNEŞ VE MENDERES TAKİBE DEVAM EDİYOR

Lideri ısrarla takip eden Güneşspor deplasmanda Başiskele’yi 2-1, Menderes de İhsaniye’yi 1-0 yenerek, aranın açılmasına izin vermedi. Dipte ise durum hayli karışık. Mertspor ve Doğantepe rakiplerine yenilerek son sıralara çakıldı.