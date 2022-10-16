Diliskelesi ezip geçiyor: 1-5

Süper Amatör Lig B Grubu’nda lider Diliskelesi, rakip tanımıyor. Hereke engelini de 5-1’lik skorla geçen takım zirvedeki yerini sağlamladı
GÜNEŞ VE MENDERES TAKİBE DEVAM EDİYOR
Lideri ısrarla takip eden Güneşspor deplasmanda Başiskele’yi 2-1, Menderes de İhsaniye’yi 1-0 yenerek, aranın açılmasına izin vermedi. Dipte ise durum hayli karışık. Mertspor ve Doğantepe rakiplerine yenilerek son sıralara çakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.