16 Eki 2022 - 14:02- Spor G: 16 Eki 2022 - 14:03

1A’da Körfez, Darıca ve Fatih gaz kesmiyor
1A’da Körfez, Darıca ve Fatih gaz kesmiyor mask

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda Körfez Gençler Birliği, Darıcaspor ve Fatih rakiplerini yenerek zirvede üçte üçle kayıp vermediler. Körfez GB, Gölcük İ.Y. engelini, Darıca’da Kartepe engelini 4-0 ile aşarken, Fatih de İzmit GB’yi zor da olsa tek golle uğurlayarak zirveden kopmadı. 
# Futbol, Kartepe

16 Eki 2022 - 14:02 - Spor

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