1A’da Körfez, Darıca ve Fatih gaz kesmiyor

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda Körfez Gençler Birliği, Darıcaspor ve Fatih rakiplerini yenerek zirvede üçte üçle kayıp vermediler. Körfez GB, Gölcük İ.Y. engelini, Darıca’da Kartepe engelini 4-0 ile aşarken, Fatih de İzmit GB’yi zor da olsa tek golle uğurlayarak zirveden kopmadı.