1D’de de kopma yok

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda da 2 takım zirvede kayıpsız olarak yoluna devam ediyor. Anibalspor ve Hereke Gençlik Eğitim takımları aralarındaki maçta 2-2 berabere kalarak, üçüncü haftayı da yenilgisiz geçerek, zirvedeki yerini korudu.