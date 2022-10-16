Kocaeli’de eylül ayında 2 bin 648 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı Konut Satış İstatistikleriverilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve %7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 49 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Gümüşhane oldu.

GEÇEN AY KOCAELİ’DE 3 BİN 47 KONUT SATILMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumutarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesi’ne bağlı illerde 2022 yılı eylülayında konut satışı, Kocaeli’de2 bin 648 konut, Sakarya' dabin 789konut, Düzce'de 650konut, Bolu'da 584konut ve Yalova'dabin 170konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz ağustos ayında Kocaeli’desatılan konut sayısı 3 bin 47 olarak açıklanmıştı.

YABANCILARA 5 BİN 49 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Eylülde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 795 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 585 konut satışı ile Antalya ve 335 konut satışı ile Mersin izledi.Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 196 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 592 konut ile İran, 433 konut ile Irak vatandaşları izledi.