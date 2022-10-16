16 Eki 2022 - 14:06- Gündem G: 16 Eki 2022 - 14:08

Bozkurt, Taşarsu’yu ağırladı

Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, AKP Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Başkan Yardımcısı Nurdan Taşarsu’yu ağırladı
Bozkurt, Taşarsu’yu ağırladı mask

Birtakım incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen AKP Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Başkan Yardımcısı Nurdan Taşarsu’yu, ABM Mühendislik Firması’nın sahibi, AKP İl Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan YardımcısıHicran Bozkurt misafir etti. Gerçekleştirilen ziyarete, AKP İl Başkan Yardımcısı Halil Güngör Dokuzlar ve Sevgi Alkan’da eşlik etti.

“YOZGATLILARIN BİRLEŞME ADRESİ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hicran Bozkurt, “Dava arkadaşım ve hemşerimi ağırlamaktan son derece memnun oldum. Kendisine teşekkür ederim. Federasyonumuz, Kocaeli’nde ki Yozgatlıların birleşme adresi konumundadır. Hemşerilerine her zaman sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacaktır” dedi.
# çevre, AKP

16 Eki 2022 - 14:06 - Gündem

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