Bozkurt, Taşarsu’yu ağırladı

Birtakım incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli’ye gelen AKP Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Başkan Yardımcısı Nurdan Taşarsu’yu, ABM Mühendislik Firması’nın sahibi, AKP İl Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan YardımcısıHicran Bozkurt misafir etti. Gerçekleştirilen ziyarete, AKP İl Başkan Yardımcısı Halil Güngör Dokuzlar ve Sevgi Alkan’da eşlik etti.
“YOZGATLILARIN BİRLEŞME ADRESİ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hicran Bozkurt, “Dava arkadaşım ve hemşerimi ağırlamaktan son derece memnun oldum. Kendisine teşekkür ederim. Federasyonumuz, Kocaeli’nde ki Yozgatlıların birleşme adresi konumundadır. Hemşerilerine her zaman sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.