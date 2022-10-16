16 Eki 2022 - 14:07- Gündem G: 16 Eki 2022 - 14:09

Türkkan, iki ihale konusunu TBMM’ye taşıdı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Kocaeli şehir hastanesi tramvay inşaatı ihalesi” ve “Bağırganlı Balıkçı Barınağı Çekek Yeri Ve Travel Lift İnşaatı”nı meclis gündemine taşıdı
Türkkan, iki ihale konusunu TBMM’ye taşıdı mask

Geçtiğimiz ay yayımlanan Sayıştay Raporları’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili bölümde Kocaeli ile ilgili dikkat çeken bölümler de yer aldı. Rapordaki Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) bilgilerine erişilemeyen ihalelere ve sözleşmesi imzalanan ancak süresinde kesin kabulü yapılmayan işler listesine dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaatı İhalesi” ve “Bağırganlı Balıkçı Barınağı” ile ilgili bölümlere vurgu yaptı. Türkkan bu konularla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını isteyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması için soru önergesi verdi.

İŞTE TÜRKKAN’IN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA YÖNELTTİĞİ SORULAR (DİŞİ VE TAKOZ)

12021/568715 İhale Kayıt Numarası ile “Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” ihalesine ait bilgilere neden erişilememektedir, bu bilgilerin kamuoyundan gizlenmesinin gerekçeleri nelerdir?

2İhale bilgilerinin gizlenmesi Kanun’un temel ilkelerinin sayıldığı 5’inci maddesindeki “İhalelerde saydamlık ve kamuoyu denetimi sağlanması ilkelerinin tesisi ve Kurum tarafından oluşturulacak istatistiklerin tam ve doğruluğunun sağlanmasının gereğidir” ilkesi ile çelişmemekte midir? Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

3Söz konusu ihaleye ait bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabilirlik sağlanarak mevzuat hükümlerinin gereği yerine getirilecek midir, bu bilgiler ne zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır?

4“Bağırganlı Balıkçı Barınağı Çekek Yeri Ve Travel Lift İnşaatı” işinin kesin kabul tarihi 14.04.2020 olmasına rağmen neden Kamu idaresi cevabında, “Bağırganlı Balıkçı Barınağı Çekek Yeri ve Ana Mendirek Tahkim İnşaatı” işinin kesin kabulünün 12.03.2021 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir, 11 aylık gecikmenin yaşanmasının gerekçeleri nelerdir?

5Bu işin kesin kabulün gerçekleştirildiğine dair neden herhangi bir belge sunulmamıştır, bu belge ne zaman sunulacaktır?

# ihale, kamu, İyi Parti

16 Eki 2022 - 14:07 - Gündem

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