"Su sınırsız bir kaynak değil"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülebilir bir dünya amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin ikinci gününde ‘Atık Suların Geri Kazanımı’ konuşuldu. Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki panelde Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Menderes İşçen, Tüpraş Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu, İSU Plan, Proje Daire Başkanı Semih Turan bir araya geldi. Verimli konuşmaların geçtiği panelde Menderes İşçen, “Su sınırsız bir kaynak değildir” dedi.

“ATIK SULARI DA ALTERNATİF DÜŞÜNMELİYİZ”

Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün’ünmoderatörlüğünde gerçekleşen panelde ilk olarak söz alan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Menderes İşçen, hızlı nüfus artışının, sanayileşmenin ve kentleşmenin artmasıyla kişi başına düşen su miktarının azaldığını söyledi. Suyun sınırsız bir kaynak olmadığının altını çizen İşçen, “İklim değişikliğiyle ilgili yaşanan sıkıntılar var. Atık suların alternatif su kaynağı olduğunu ve bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Aslında iklim değişikliği yılda düşen su miktarını değiştirmiyor. Bugün, eskiden 6-7 saatte yağan yağmur yarım saatte yağıyor ve toprak suya doymuyor. Seller meydana geliyor” dedi.

“SUYA BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRDİK”

Tüpraş Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu ise sanayi temsilcisi olarak suya nasıl baktığını şu şekilde anlattı: “ Türkiye’nin çok önemli ihtiyacını karşılarken bunu sorumlu yapmak zorundayız. 2008 yılında suya bakışımızı değiştirdik. Büyük bir sanayi kuruluşu olarak sorumluluklarımız da büyük. Doğaya saygımız sonsuz. İSU ile ortak hareket ediyoruz. Körfez suyunu ıslah ettik. Atık suları değerlendirmeye başladık”

"ATIK SULAR İÇME SU KAYNAĞIDIR”

İSU Plan, Proje Daire Başkanı Semih Turan da, “Ne kadar içme suyuna ne kadar atık suya ihtiyaç var?” konulu bir sunum gerçekleştirdi. 2010 yılında ileri biyolojik tesisler yaptıklarına değinen Turan, müsilajla mücadele ettiklerini de dile getirdi. Turan, atık suların kesinlikle içme su kaynağı olduğunu söyledi. Panelin sonunda İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, panelistlere hediye takdim ederek teşekkür etti.