D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı

Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon yolun tek şeridini kapattığı için trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak için trafiği tek şeritten verdi. Çekici yardımıyla kamyonun kalkmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon yolun tek şeridini kapattığı için trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak için trafiği tek şeritten verdi. Çekici yardımıyla kamyonun kalkmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.