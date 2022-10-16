16 Eki 2022 - 14:11- Asayiş G: 16 Eki 2022 - 14:13

D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı

İzmit'te seyir halindeki kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazadan dolayı trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
D-100'de kaza yapan kamyon yan yattı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon yolun tek şeridini kapattığı için trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak için trafiği tek şeritten verdi. Çekici yardımıyla kamyonun kalkmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# kaza, polis, Olay, Ankara

16 Eki 2022 - 14:11 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.121.098 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı mask
Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı
Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı mask
Takla atan ambulans hurdaya döndü: 3 yaralı
Kocaeli polisinden büyük operasyon: Tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi mask
Kocaeli polisinden büyük operasyon: Tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi
Damat ve kayınpeder arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı mask
Damat ve kayınpeder arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı mask
Madendeki patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı
İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı mask
İnternet dolandırıcılarına polisten dev operasyon: 23 gözaltı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL