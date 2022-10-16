Avukatlar başkanını seçiyor

Dün gerçekleşen Kocaeli Barosu olağan genel kurulunun ardından bugün oy kullanma işlemleri başladı. Seçim için Kocaeli Adliye Binası’na sandıklar kuruldu. Mehmet Gül ile Aysun Torun'un başkanlık için yarıştığı seçimlerde bağımsız adaylar da bulunuyor. Kocaeli Baro Başkanlığı için yarışıyor. Oy kullanma işlemi 17.00’a kadar devam edecek.

AVUKATLAR BAŞKANLARINI SEÇİYOR

Adliye’de gerçekleşen seçimlerde 2 bin 706 avukatın yeni yönetim için oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerde başkanlığa 2, yönetim kuruluna 26, Barolar Birliği delegeliğine 5, denetim kuruluna 3, disiplin kuruluna ise 8 kişi aday oldu. Seçimlerde 1 başkan, 10 yönetim kurulu, 5 disiplin, 3 denetim ve 3 Barolar Birliği delegesi seçilecek.

ESKİ BARO BAŞKANLARI SANDIĞA GELDİ

Gerçekleşen seçimlerde Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Baro Başkan Adayları Mehmet Gül ve Aysun Torun, Kocaeli Barosu eski Başkanları Sertif Gökçe ve Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Kocaeli İl Başkanı Av. Yunus Emre Kurt ve avukatlar gelerek oy kullandı.

"ŞENLİKLİ BİR SEÇİM GÜNÜ"

Kocaeli Baro Başkan Adayı Aysun Torun seçim günü değerlendirmesinde “Çok güzel bir genel kurul geçirdik. Çok demokratik ve renkli bir genel kuruldu. Bugünde onun yansımasını görüyoruz, sabah olmasına rağmen katılım inanılmaz yoğun geçiyor. Her yaş grubundan meslektaşımızın katılımı bizi çok mutlu ediyor. Şu görüntü bile dünün yansımasıdır. Bizim sürece dahil olmamız başka adayların çıkmasıyla demokratik, hayalini kurduğumuz gibi şenlikli bir seçim günü geçirmekteyiz. Kocaeli Barosu olarak demokrasi şenliği yaşıyoruz bu bizleri çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

“TECRÜBELERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Kocaeli Barosu Başkan Adayı Mehmet Gül seçim günü hakkında duygularını “Bu seçimin kazananı Kocaeli Barosu olacaktır. Genel kurulun teveccüh gösterdiği adaylar bizim için de en doğru adaylardır. Kimin kazandığının önemi yok, kazanıldıktan sonra yapılan hizmetlerin daha önemli daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizde bu hizmetleri yapma konusunda tecrübelerimize güveniyor, hazır olduğumuzu hissediyoruz. Sonuç tüm kente ve baromuza hayırlı olsun” dedi.

“BAROMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kocaeli Barosu Mevcut Başkanı Bahar Gültekin Candemir oyunu kullandı. Başkanlığının son günlerini yaşayan Candemir yaptığı açıklamada, “Kocaeli Barosu genel kurulu benim kişisel tarihim anlamında en büyük armağandır. Ben bu armağanı mirasıma dahil ettim. Onun için büyük bir şükran duygusu içerisindeyim. Tabii baro başkanlığı yapabilmem bu ülkenin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Avukatlık mesleği öyle bir meslek ki hiçbir makama bağlı olmayan, hiçbir makamdan güç almayan bir meslektir. Dolayısıyla bundan sonra Avukat Bahar Gültekin Candemir olarak hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları için mücadeleme aynı kuvvetle devam edeceğim. Bugün oluşacak olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, baro başkanımla birlikte onların yanında, onların her türlü talep anında arkasında olmak kaydıyla onların mücadelesine kuvvet vereceğim.” dedi.

MEHMET GÜL’ÜN LİSTESİ

Çiğdem Koç, Fırat Kırımcı, Nuriye Yılmaz, Emir Karakol, Erhan Türkan, Tamer Ejderoğlu, Nuri Tan, Kadir Caner Karakadılar, Dilek İlhan Dalkıran, İbrahim Akbaş

AYSUN TORUN’UN LİSTESİ

Ozan Çataltepe, Merih Müge Kuran Duvarcı, Kübra Özçelik, İlknur Kahraman, Hüseyin Olcay, Onursal Çubuklu.

ÖTEKİ AVUKATLAR

Cansu İsbir, Banu Sözal, Duygu Tekdemir Aydık, Selda İlgöz, Talip Kavak, Hüseyin Akbaş.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

: Abdullah Serdar, Ümit Kaya, Neslihan Hilal Cantimur Kara, Mehmet Çakır.

TBB DELEGELERİ

Nalan Örengül, Bahar Gültekin Candemir, Gülhanım Kara, Erhan Gezer, Semih Türeyen.

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

Önder Meydan, Fedai Okumuş, Necla Acar, Hakan Çelikeser, Sedat Çorum, Hüseyin Toksüz, Ümit Yılmaz, Eftal Kara.

DENETİM KURULU

Hilal Demiral, Hürrem Güner, Yavuz Cantimur.