16 Eki 2022 - 16:56- Spor G: 16 Eki 2022 - 16:58

Kocaelispor U-19, Balıkesir’i farklı yendi “1-8”
Kocaelispor U-19, Balıkesir’i farklı yendi “1-8” mask
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Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun üçüncü maçında deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Son derece rahat bir tempoda oyunu götüren yeşil siyahlı ekibimiz rakibini 8-1 mağlup etti ve diğer maçlardaki skorların ardından liderliğe yükseldi. Üni-Hodri Meydan Bandırma taraftar grubu 90 dakika boyunca destek vererek galibiyete katkı sağladı.

KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Enes ve Yusuf Efe 2’şer, Anıl ve Birbey atarken, ev sahibi ekip 2 golü kendi kalelerine gönderdi. A takımda forma giyen futbolculardan Yiğit Canguru, Furkan Uludaş, Yusuf Efe Yaman ve Anıl Emre Yılmaz kalitelerini sahaya yansıttılar ve fark yarattılar. Kocaelispor -19 takımı dördüncü maçını ikinci sıradaki Altay ile oynayacak. 22 Ekim’deki maç saat 12.00’de başlayacak.

U-19 ELİT B PUAN DURUMU

TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
6
1.KOCAELİSPOR
3
2
0
1
10
2
8
6
2.ALTAY
3
2
0
1
3
2
1
6
3.EYÜPSPOR
3
2
0
1
3
2
1
6
4. KEÇİÖRENGÜCÜ
3
1
2
0
4
3
1
5
5.ERZURUMSPOR
3
1
1
1
4
4
0
4
6.ESENLER EROK
2
1
0
1
4
2
2
3
7.ESKİŞEHİRSPOR
2
1
0
1
2
2
0
3
8. SAMSUNSPOR
2
1
0
1
2
2
0
3
9.BODRUMSPOR.
2
0
1
1
2
3
-1
1
10. BALIKESİRSPOR
3
0
0
3
1
13
-12
0
 
# Kocaelispor

16 Eki 2022 - 16:56 - Spor

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