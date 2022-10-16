Kocaelispor U-19, Balıkesir’i farklı yendi “1-8”

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun üçüncü maçında deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Son derece rahat bir tempoda oyunu götüren yeşil siyahlı ekibimiz rakibini 8-1 mağlup etti ve diğer maçlardaki skorların ardından liderliğe yükseldi. Üni-Hodri Meydan Bandırma taraftar grubu 90 dakika boyunca destek vererek galibiyete katkı sağladı.

KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Enes ve Yusuf Efe 2’şer, Anıl ve Birbey atarken, ev sahibi ekip 2 golü kendi kalelerine gönderdi. A takımda forma giyen futbolculardan Yiğit Canguru, Furkan Uludaş, Yusuf Efe Yaman ve Anıl Emre Yılmaz kalitelerini sahaya yansıttılar ve fark yarattılar. Kocaelispor -19 takımı dördüncü maçını ikinci sıradaki Altay ile oynayacak. 22 Ekim’deki maç saat 12.00’de başlayacak.

U-19 ELİT B PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

6

1.KOCAELİSPOR

3

2

0

1

10

2

8

6

2.ALTAY

3

2

0

1

3

2

1

6

3.EYÜPSPOR

3

2

0

1

3

2

1

6

4. KEÇİÖRENGÜCÜ

3

1

2

0

4

3

1

5

5.ERZURUMSPOR

3

1

1

1

4

4

0

4

6.ESENLER EROK

2

1

0

1

4

2

2

3

7.ESKİŞEHİRSPOR

2

1

0

1

2

2

0

3

8. SAMSUNSPOR

2

1

0

1

2

2

0

3

9.BODRUMSPOR.

2

0

1

1

2

3

-1

1

10. BALIKESİRSPOR

3

0

0

3

1

13

-12

0

