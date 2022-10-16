Kocaelispor U-19, Balıkesir’i farklı yendi “1-8”

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun üçüncü maçında deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Son derece rahat bir tempoda oyunu götüren yeşil siyahlı ekibimiz rakibini 8-1 mağlup etti ve diğer maçlardaki skorların ardından liderliğe yükseldi. Üni-Hodri Meydan Bandırma taraftar grubu 90 dakika boyunca destek vererek galibiyete katkı sağladı.
KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKTI
Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Enes ve Yusuf Efe 2’şer, Anıl ve Birbey atarken, ev sahibi ekip 2 golü kendi kalelerine gönderdi. A takımda forma giyen futbolculardan Yiğit Canguru, Furkan Uludaş, Yusuf Efe Yaman ve Anıl Emre Yılmaz kalitelerini sahaya yansıttılar ve fark yarattılar. Kocaelispor -19 takımı dördüncü maçını ikinci sıradaki Altay ile oynayacak. 22 Ekim’deki maç saat 12.00’de başlayacak.
U-19 ELİT B PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
6
1.KOCAELİSPOR
3
2
0
1
10
2
8
6
2.ALTAY
3
2
0
1
3
2
1
6
3.EYÜPSPOR
3
2
0
1
3
2
1
6
4. KEÇİÖRENGÜCÜ
3
1
2
0
4
3
1
5
5.ERZURUMSPOR
3
1
1
1
4
4
0
4
6.ESENLER EROK
2
1
0
1
4
2
2
3
7.ESKİŞEHİRSPOR
2
1
0
1
2
2
0
3
8. SAMSUNSPOR
2
1
0
1
2
2
0
3
9.BODRUMSPOR.
2
0
1
1
2
3
-1
1
10. BALIKESİRSPOR
3
0
0
3
1
13
-12
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.