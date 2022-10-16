İpin ucundan 45 kilo eroin çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada ekipler, dorse kısmındaki küçük bölmede ip olduğunu ve kırmızı toz biber sürüldüğünü tespit etti. Ekipler ipi çektikçe zuladan paketler halinde eroin çıkmaya başladı. Paketler halinde 45 kilo eroin ve bin 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi. O anlar saniye saniye polis kamerasına yansıdı.
"Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar"
İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, operasyon görüntülerini sosyal medya hesabından, "Her seferinde başka bir yöntem deniyorlar. TEM Otoyolunda durdurulan çekicinin dorsesine zulalanmış halde 45 kilo eroin, 1200 gram Afyon sakızı, arkadaşlarımın dikkati ve gayreti sayesinde yakalandı. Emeğinize, yüreğinize sağlık" notuyla paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.