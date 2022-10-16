16 Eki 2022 - 17:19- Asayiş G: 16 Eki 2022 - 17:22

Kavgada kazara vurulan babaya hüzünlü veda

Dilovası'nda alacak-verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada silahın ateş almasıyla kazara vurulan 5 çocuk babası şahıs defnedildi.
Kavgada kazara vurulan babaya hüzünlü veda mask
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Olay, dün Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Yıldız ile A.K., alacak-verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan iki şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi ile A.K., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız’ı yaralamaya çalıştı. Tahsin Yıldız da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı. Tahsin Yıldız tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y. araya girerek babasını engellemeye çalıştı. Bu sırada silahın ateş almasıyla F.Y. elinden, Tahsin Yıldız ise göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan Tahsin Yıldız, ilk olarak Dilovası Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahsin Yıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 5 çocuk babası olan Tahsin Yıldız'ın nakliye işiyle ilgilendiği, A.K. ile geçmişte ortak iş yaptığı ve aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet oluştuğu öğrenildi. Tahsin Yıldız için Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Babalarının cenazesini omuzlarında taşıyan Yıldız'ın çocukları, tabut başında duygu dolu anlar yaşadı. 5 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.

# Olay, Dilovası

16 Eki 2022 - 17:19 - Asayiş

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