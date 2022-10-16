Kocaeli Barosu yeni başkanını seçti

Dün gerçekleşen Kocaeli Barosu olağan genel kurulunun ardından bugün oy kullanma işlemleri gerçekleştirildi. Seçim için Kocaeli Adliye Binası’na sandıklar kuruldu. Mehmet Gül ile Aysun Torun'un başkanlık için yarıştığı seçimlerde bağımsız adaylar da bulundu. Oy kullanma işlemi 17.00’de sona erdi. Mehmet Gül ile Aysun Torun'un başkanlık için yarıştığı seçimlerde 1824 oy kullanıldı. Gül 1068 oy Torun ise 545 oy aldı. Böylece Kocaeli Barosu'nun yeni başkanı Mehmet Gül oldu.
"ÖZVERİ İLE MÜCADELE EDECEĞİZ"
Sonuçların belli olması sonrası kısa bir konuşma yapan yeni Baro Başkanı Mehmet Gül, "Bir demokrasi süreciydi. Çok adaylı bir seçim oldu. Herhangi bir kavganın olmadığı bir seçim süreci oldu. Bu günden sonraki süreç daha zorlu olacak. Seçilen arkadaşlarımız kim olursa olsun birlikte çalışacağız. Elimizden geldiğince özveri ile mücadele edeceğiz. Baro'muzu daha iyi noktalara getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.